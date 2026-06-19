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НовостиОбщество19 июня 2026 5:12

В Самарской области к 2036 году зарплаты вырастут на 63%

В Самарской области к 2036 году коэффициент роста рождаемости вырастет до 1,7
Екатерина ПАВЛОВА
Реализация стратегии пройдет в два этапа.

Реализация стратегии пройдет в два этапа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

17 июня на заседании правительства Самарской области детально обсудили проект Стратегии социально-экономического развития до 2036 года. Чтобы учесть мнение жителей, провели стратегические сессии, создали общественные комиссии и «Городской комитет «Самара 450».

«Реализация стратегии пройдет в два этапа. Первый – с 2026 по 2030 год – будет направлен на укрепление конкурентных преимуществ региона и создание базы для будущих изменений. Второй – с 2031 по 2036 год – предполагает закрепление и наращивание достигнутых результатов», – рассказал Павел Финк.

Среди ключевых целей – рост суммарного коэффициента рождаемости: к 2030 году до 1,5, к 2036 году– до 1,7. Реальная зарплата к 2030 году должна вырасти на 24% по сравнению с текущим уровнем, а к 2036 году – на 63%.

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