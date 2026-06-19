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НовостиОбщество19 июня 2026 5:56

У самарца за долг по алиментам арестовали Volkswagen Polo

Житель Самары прятал машину от судебных приставов, но ее нашли
Елизавета ЖИРНОВА
Должник каждый раз парковал машину в разных местах Фото: ГУФССП по Самарской области

Должник каждый раз парковал машину в разных местах Фото: ГУФССП по Самарской области

В Самаре местный житель задолжал по алиментам своему ребенку более 100 тысяч рублей. При этом мужчина владел автомобилем Volkswagen Polo, но прятал его от судебных приставов, чтобы избежать ареста. Сотрудники службы нашли машину. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники отделения исполнительного розыска установили местонахождение автомобиля. Должник каждый раз парковал машину в разных местах, чтобы ее не нашли. Составили акт описи и ареста и передали иномарку на ответственное хранение», – рассказали в ведомстве.

Теперь мужчине предстоит либо погасить долг по алиментам, либо попрощаться с автомобилем. Если он не выплатит задолженность, машину отправят на торги.

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