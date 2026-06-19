Авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров в аэропорту Самары

Люди ждали вылета более 12 часов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области авиакомпанию оштрафовали на 32 тысячи рублей за нарушение прав пассажиров в аэропорту Курумоч. В мае 2026 года самолет, летевший из Минеральных Вод в Москву, совершил посадку на запасной аэродром. Люди ждали вылета более 12 часов. Им несвоевременно предоставили напитки, горячее питание и место в гостинице. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

«Транспортный прокурор внес руководителю авиакомпании представление и потребовал принять меры по недопущению таких нарушений», – отметили в надзорном ведомстве.

Роспотребнадзор по материалам проверки привлек перевозчика к административной ответственности. Речь идет об оказании услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов.

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