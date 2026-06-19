Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июня 2026 7:33

Жителя Самары подозревают в мошенничестве при получении денег по соцконтракту

В Самаре мужчина похитил 350 тысяч рублей полученных по соконтракту
Екатерина ПАВЛОВА
На основании этих документов он получил социальную выплату в размере около 350 тысяч рублей, однако потратил деньги по своему усмотрению.

На основании этих документов он получил социальную выплату в размере около 350 тысяч рублей, однако потратил деньги по своему усмотрению.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году житель Самары предоставил в центр соцобслуживания ложные сведения о выполнении бизнес-плана по соцконтракту, который нужен для предпринимательской деятельности. На основании этих документов он получил социальную выплату в размере около 350 тысяч рублей, однако потратил деньги по своему усмотрению. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении мужчины завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. Сейчас следователи собирают доказательства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самарской области мужчина потратил 300 тысяч рублей не на обещанный бизнес.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал