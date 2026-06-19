Жителя Самары подозревают в мошенничестве при получении денег по соцконтракту

На основании этих документов он получил социальную выплату в размере около 350 тысяч рублей, однако потратил деньги по своему усмотрению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году житель Самары предоставил в центр соцобслуживания ложные сведения о выполнении бизнес-плана по соцконтракту, который нужен для предпринимательской деятельности. На основании этих документов он получил социальную выплату в размере около 350 тысяч рублей, однако потратил деньги по своему усмотрению. Об этом сообщает СУ СК по Самарской области.

«В отношении мужчины завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере. Сейчас следователи собирают доказательства», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Самарской области мужчина потратил 300 тысяч рублей не на обещанный бизнес.

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