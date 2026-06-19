Врач Надежда Михель рассказала об опасности напитков со льдом в жару

Употребление напитков со льдом может привести к проблемам с желудком. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В летнюю жару единственное желание – охладиться. Во время прогулок на улице для многих спасением являются прохладительные напитки. Однако некоторые из них могут нанести вред, предупреждает ассистент кафедры терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии СГМУ им. В.И. Разумовского Надежда Михель.

По словам врача, с особой осторожностью нужно относиться к напиткам со льдом. Их употребление может привести к проблемам с желудком.

«Если лед приготовлен не из фильтрованной чистой воды — он может быть источником инфекции. К нам поступали пациенты, которые, добавив в сок лед из непроверенного источника, получали тяжелое отравление и кишечную инфекцию», — цитирует телеканал «Саратов 24» Надежду Михель.

Специалист советует использовать только проверенный лед – лучше готовить его самостоятельно. В жару, по ее словам, лучше всего пить чистую бутилированную или фильтрованную воду. Также Надежда Михель рекомендует избегать колодезную и речную воду без кипячения, потому что там может быть кишечная палочка и другие возбудители инфекций, и газированные напитки – они могут раздражать желудок.

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