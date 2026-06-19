День рождения пингвиненка Луки отпразднуют фестивалем в Самаре 24-28 июня

Для посетителей будут проводить веселые интерактивные конкурсы. Фото: Самарский океанариум

С 24 по 28 июня в Самарском океанариуме пройдет Пингвин-фест в честь дня Рождения пингвиненка Луки. Ему исполняется два года. Горожан приглашают на праздник по этому поводу.

«Лука собирает друзей на самую милую вечеринку! Пингвинский праздник этого лета уже приближается», – рассказали в океанариуме.

Каждый день фестиваля в 11:00 и 15:00 для посетителей будут проводить веселые интерактивные конкурсы и розыгрыши подарков. Также получится узнать удивительные факты о пингвинах Гумбольдта, к которым относится Лука.

А 27 июня состоится встреча «Пингвины Гумбольдта: холодное сердце Южной Америки» из цикла «Интересные истории». В 11:00 и 14:00 всем желающим объяснят, как эти птицы общаются, выживают и находят свой путь в большой колонии.

Напомним, первого самарского пингвиненка Гумбольдта, родившегося в океанариуме назвали в честь Самарской Луки. Он рос рядом с родителями, которые в дальнейшем научили его плавать.

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