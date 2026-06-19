В Самаре водитель Harley-Davidson сбил пешехода и врезался в столб

Пешеход переходил дорогу в неположенном месте Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре вечером 37-летний водитель мотоцикла Harley-Davidson сбил пешехода и врезался в бетонную световую опору. Авария произошла 18 июня в 20:15 на улице Донская в поселке Мехзавод. Пешеход, 39-летний мужчина, переходил дорогу в неположенном месте, его госпитализировали. Водитель отделался легкими травмами, ему назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«После наезда на пешехода мотоциклист не справился с управлением и совершил столкновение с бетонной световой опорой, расположенной справа по ходу движения», – рассказали в полиции.

Мотоцикл двигался по улице Донская в направлении улицы Банная. Пешеход переходил проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал