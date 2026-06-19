В Тольятти определили победителей грантового конкурса общественных инициатив

Общественные инициативы оценивало экспертное жюри / Фото: АО "ТОАЗ"

Определены победители IX этапа конкурса общественных инициатив «Химия добра», который проводит Тольяттиазот. Грантовые средства получат восемь организаций Тольятти и Ставропольского района.

В рамках девятого этапа конкурса было рассмотрено 35 заявок. Оценивало проекты экспертное жюри. В число победителей вошли авторы инициатив в области образования, экологии и формирования комфортной городской среды. Также среди проектов-лауреатов: идеи по созданию адаптивных условий для занятия физкультурой для детей с ОВЗ.

«Экспертный совет традиционно отбирает наиболее актуальные инициативы, а также обращает внимание на их социальную значимость. Это не просто финансовая поддержка, а инвестиция в будущее», - сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Напомним, химпредприятие реализует программу грантовой поддержки с 2019 года. За это время было реализовано более 90 проектов. Авторы инициатив получили на их воплощение в жизнь около 20 млн рублей.

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