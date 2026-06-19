В Самарской области пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

Призываем водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам, серьезно задуматься над своими поступками. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

С 19 по 21 июня по всей Самарской области пройдут рейды по выявлению нарушителей ПДД. Основное внимание уделят пьяным водителям. В рейдах задействуют максимальное количество сотрудников. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

«Призываем водителей, склонных к «нетрезвым» поездкам, серьезно задуматься над своими поступками. Административная статья за это нарушение – одна из самых жестких в законодательстве и предусматривает лишение прав на 1,5–2 года и штраф 45 000 рублей. Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, соблюдайте нормы ПДД, дисциплину и культуру дорожного поведения», – рассказали в ведомстве.

Жителей региона призывают не быть равнодушными и сообщать в надзорное ведомство, если стало известно, что автомобилем управляет пьяный водитель.

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