В Самаре пройдет общественная встреча в музее Эльдара Рязанова

Участники дискуссии обсудят роль, место и значение музея Фото: музей Эльдара Рязанова

В Самаре 27 июня в 16:00 в музее пройдет общественная встреча в рамках проекта «Музей Рязанова 2.0». Участники дискуссии обсудят роль, место и значение музея в городском пространстве, а также определят направления его развития. Вход свободный, нужна предварительная запись. Об этом сообщили в музее Эльдара Рязанова.

«Общественная встреча – первое публичное мероприятие проекта. Многосторонний подход позволит поразмышлять о нашем музее в настоящем и будущем», – говорится в сообщении.

На дискуссию приглашаются работники музеев и галерей, студенты института культуры, киноведы и активные жители Самары. Участники сформулируют базовые тезисы о музее, обсудят социокультурный контекст города и предложат идеи для концепции развития. Результаты лягут в основу дальнейших стратегических сессий.

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