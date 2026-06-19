В Самаре на набережной отметят международный день йоги

Приглашаются все желающие независимо от уровня подготовки Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 21 июня в 11:00 на спортивной площадке у Вилоновского спуска набережной состоится XII Международный день йоги. Для участников проведут единую общую практику, разработанную Министерством йоги и аюрведы Индии, и бесплатные занятия от опытных мастеров. Приглашаются все желающие независимо от уровня подготовки. Об этом сообщила администрация Самары.

«Международный день йоги отмечается с 2015 года ежегодно 21 июня или в ближайшее воскресенье к этой дате», – говорится в сообщении.

Организаторами Дня йоги выступают Культурный Центр им. Джавахарлала Неру, Посольство Индии в Москве, Генеральное Консульство Индии в Казани и Индийский культурно-информационный центр в Самаре. Регистрация доступна по ссылке.

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