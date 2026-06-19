Автобусы, трамваи и троллейбусы изменят маршруты в Самаре с 19 по 25 июня

Участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации. Фото: администрация Самары.

В Самаре схема движения общественного транспорта изменится на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы. Это связано со вторым этапом ремонта трамвайных путей, сообщили в городской администрации.

«Частично работы на переезде выполнены, с 20:00 19 июня часть перекрестка перекроют в направлении станции метро «Советская». Ограничение транспорта и СИМ продлится до 18:00 25 июня», – рассказали в пресс-службе.

Участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации: с 20:00 до 05:00 с 19 по 21 июня и с 21 по 22 июня, а также с 22:00 до 05:00 с 22 по 23 июня и с 23 по 24 июня. Из-за этого изменятся маршруты трамваев №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23. Их можно посмотреть по ссылке.

Троллейбусам № 7 до завершения ремонта сократят маршрут по проспекту Металлургов, через проспект Кирова, по улицам Вольской, Калинина, Победы и Воронежской до Безымянского рынка. Изменятся и схемы движения автобусов №№ 34, 41, 55, 75, 226. Остальным транспортным средствам рекомендуется объезжать перекресток, разворачиваясь на пересечении с улицей Свободы и выезжая на улицу XXII Партсъезда.

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