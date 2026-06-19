Платные парковки появятся в историческом центре Самары осенью

Платные парковки обустроят на улице Максима Горького и Волжском проспекте вверх до улицы Молодогвардейской Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году в Самаре появятся первые платные парковки. Это событие ранее анонсировал глава Самары Иван Носков. По его словам, платные парковки появятся на раньше осени. Но уже известно, где их оборудуют.

«Первые 2000 парковочных мест планируем разместить в исторической части города, от Максима Горького и Волжского проспекта (набережные) вверх до улицы Молодогвардейской», – писал Иван Носков в своем канале в МАКС.

Эту локацию выбрали потому, что здесь остро стоит проблема с парковками, зато хорошо развит общественный транспорт. Теперь властям предстоит определить подрядчика, который обустроит платные парковочные места.

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