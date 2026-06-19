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НовостиПроисшествия19 июня 2026 15:07

Лариса Долина требует миллионы рублей с мошенника из Тольятти

Известная певица требует возмещения ущерба с мошенников, среди которых был уроженец Самарской области
Александра ТАЙБАТРОВА
Андрей Основа получил четыре года колонии

Андрей Основа получил четыре года колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Известная певица Лариса Долина требует миллионы рублей с мошенников, которые выманили у нее деньги после продажи пятикомнатной квартиры в Москве. Среди тех, кто обманул певицу, оказался уроженец Тольятти Андрей Основа.

Парню написал неизвестный и предложил оформить карту за 20 тысяч рублей. Андрей согласился, и вскоре на эту карту прислали 4,5 миллиона рублей. Снять их парень поехал в Пермский край, за что ему обещали доплатить еще 10 тысяч рублей.

Приговор по громкому делу огласили в ноябре 2025 года. Андрей Основа получил четыре года колонии. С него и еще одного участника преступного сообщества Дмитрия Леонтьева суд обязал взыскать 69 миллионов рублей.

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