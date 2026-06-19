В Самарской области определяли лучшего технолога сыроварения

Участники конкурса продемонстрировали теоретические и практические навыки. Фото: СГАУ

19 июня на базе Самарского государственного аграрного университета состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства среди технологов сыроварения. Это одна из семи номинаций, конкурсы по которым проходят в нашем регионе.

«Цель конкурса - популяризация рабочих профессий, которые сегодня востребованы», – сказала врио замминистра труда Самарской области Юлия Бренер.

Участники конкурса продемонстрировали теоретические и практические навыки. Кто из них стал победителем и представит регион на федеральном этапе конкурса, объявят на следующей неделе в торжественной обстановке.

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