Эксперт ЦМАКП: «Для запуска инвестиций ключевую ставку нужно снизить до 7–8,5%»

ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% Фото: Ольга ЮШКОВА.

Для преодоления структурных ограничений и выхода на устойчивый экономический рост ключевая ставка должна быть снижена до 7–8,5%. Такое мнение на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Красноярск» высказал заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов. По его оценке, текущая денежно-кредитная политика создает стимулы для «сидения в деньгах», а не для инвестиций. ЦБ на заседании 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25%.

Главной проблемой Дмитрий Белоусов назвал не столько высокую стоимость кредитов, сколько альтернативу в виде депозитов: «Проблема в том, чтобы мы не конкурировали держанием денег с инвестициями. Мы создали ситуацию, когда проще и надежнее держать деньги на счетах, в ОФЗ, чем влезать в инвестиционные проекты, у которых непонятно, как они будут окупаться и что там будет происходить с костами. Давайте посидим в деньгах. Вот ЦБ создал такую ситуацию «давайте посидим в деньгах».

По его словам, для преодоления структурных ограничений экономике необходим рост ВВП порядка 3% в год: «Такие возможности есть, учитывая массу не очень эффективно используемого труда. Поэтому нужны инвестиции порядка 4,5% ВВП». При этом текущий уровень ставки не позволяет добиться нужных пропорций.

«Разного рода оценки показывают, что «сколько надо» начинается от 8,5 до 7 — когда ставка уже достаточно низкая, чтобы вписываться в разумные инвестиционные циклы», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, ключевой вопрос — не в достижении конкретного значения ставки (12% или 13%), а в том, удастся ли властям с помощью монетарных и бюджетных инструментов обеспечить высокий темп роста в ближайшие пять лет.

В заключение Дмитрий Белоусов предостерег от излишнего увлечения плановыми методами управления экономикой, напомнив об опыте СССР. По его словам, плановый сектор должен адаптироваться к новым вызовам, а не повторять ошибки прошлого.

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