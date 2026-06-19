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НовостиОбщество19 июня 2026 17:25

В Самарской области поздравили медиков с профессиональным праздником

Самарские медики принимали поздравления с праздником
Александра ТАЙБАТРОВА
Отличившиеся сотрудники отрасли получили награды

Отличившиеся сотрудники отрасли получили награды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

19 июня в Самаре прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню медика. От имени губернатора Вячеслава Федорищева с праздником медиков поздравил председатель регионального правительства Виталий Шабалатов.

«Мы никогда не устанем благодарить вас – профессионалов, стоящих на страже здоровья жителей региона. Людей с большим сердцем, наполненным любовью к людям, стремлением им помочь», – говорилось в приветственном адресе.

Отличившиеся сотрудники отрасли получили награды. Народным врачом Самарской области стала врач-гастроэнтеролог из Самарской областной больницы имени Середавина Ольга Викулова. Валентина Бровченко и Татьяна Стволкова получили Почетный знак Нестора Постникова.

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