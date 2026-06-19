9-летний мальчик убежал из магазина в Самаре 19 июня. Его ищут родные и полиция

На розыск несовершеннолетнего ориентированы сотрудники полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре вечером 19 июня пропал 9-летний Ярослав. Ориентировку на него распространяет полиция. Около 20.30 ребенок убежал из магазина на улице Мечникова, и с тех пор о нем ничего не известно.

«На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Около 20.30 ребенок убежал из магазина на улице Мечникова Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

Рост пропавшего мальчика составляет 130 сантиметров, он худощавый и кареглазый. Убежавший ребенок был одет в серую футболку, черные кроссовки и шорты. Если вы что-то знаете о беглеце или видели его, сообщите об этом по телефонам 8 (846) 921-76-40, 8 (999) 701-02-33 или 112.

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