В Самаре состоялась премьера короткометражной комедии с Виктором Логиновым

Летний фильм сняли к 145-летнему юбилею Жигулевского пивзавода. Фото: кадр из фильма.

В Самаре состоялась премьера короткометражной городской комедии «Это было легендарно». Главные роли в ней исполнили Виктор Логинов и Никита Плахотнюк. Фильм сняла команда самарского продакшна ОНАМАНИТ к 145-летнему юбилею Жигулевского пивзавода.

Картина рассказывает о местном гиде-неудачнике Феде и его встрече с кумиром - известным актером Виктором Логиновым, который напросился к нему на экскурсию. Однако обычная прогулка превращается в целое приключение. Феде предстоит одновременно спасти праздник, дружбу и свой звездный час.

Съемки фильма проходили в Самаре летом 2025 года. В короткометражке звучат песня «Самара» Бориса Бурдаева (Братья Грим) и саундтрек «Это было легендарно». Премьерные кинопоказы прошли в кинотеатре «Художественный» и в баре «На дне». Они собрали полные залы.

«Этот фильм для тех, кто знает, что такое настоящее самарское лето. Для тех, кто хоть раз в жизни переправлялся на другой берег или катался на речном трамвайчике в Ширяево. Для тех, кто гулял по вечерней улице Куйбышева и не хотел уходить домой. Теперь я знаю, почему из Самары так сложно уехать. Спасибо! Это было легендарно!», - поделился Виктор Логинов.

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