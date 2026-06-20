В Самаре задержали десятки авиарейсов 20 июня

В Самаре задержали десятки авиарейсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В самарском аэропорту Курумоч произошли сбои в расписании. По данным онлайн-табло утром 20 июня были задержаны более 10 рейсов, один рейс был отменен.

Согласно информации с официального сайта аэропорта были задержаны рейсы в Шарм Эль Шейх, Нижний Новгород, Батуми, Душанбе, Минеральные Воды и другие. Время отправления сместилось от полутора до пяти часов. Единственный официально отмененный рейс Самара-Анталья, который должен был вылететь в 18:10.

Напомним, 20 июня в 04:07 был объявлен режим беспилотной опасности в регионе, в 10:40 отбой режима был снят. Все ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Самарской области сняты.