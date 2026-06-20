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НовостиОбщество20 июня 2026 17:48

В Самаре теперь можно будет увидеть альпак, лам, и других экзотических животных

В Самаре открылся парк с необычными животными
Анастасия СЕМДЯНОВА
В Самаре появился парк с экзотическими животными

В Самаре появился парк с экзотическими животными

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре появилось новое место для семейного отдыха, теперь горожане и гости города могут познакомиться с альпаками и другими экзотическими животными. Новое пространство открылось на территории Парка Дружбы по адресу улица Гагарина, 118.Об этом сообщила сеть семейных парков «Симба», зарегистрированная в Кабардино-Балкарской Республике.

В новом парке поселились альпаки, козочки, кролики и европейские лани. Для животных оборудованы просторные загоны. Парк работает ежедневно с 10:00 до 21:00. Возводить животных в Парке Дружбы начали еще весной 2026 года.