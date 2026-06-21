Отец четырех детей похитил 472 млн рублей путем мошенничества в Самаре

Общий ущерб достиг особо крупного размера. Фото: Самарский областной суд

В Самаре вынесли приговор телефонному мошеннику, который похитил 472 миллиона рублей у обманутых людей. Отец четырех детей действовал в составе организованной группы. Об этом сообщает Самарский областной суд.

«С 2024 по 2025 годы мужчина совершал мошеннические действия. Он обманул четырех человек вместе со своими подельниками. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов, банков, Пенсионного фонда, соцзащиты и убеждали людей перевести сбережения на безопасные счета», – рассказали в пресс-службе.

Общий ущерб достиг особо крупного размера. При вынесении приговора суд учел заключение досудебного соглашения и совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе наличие у мошенника четырех маленьких детей.

В результате афериста лишили свободы на 4 года 6 месяцев. В собственность государства изъяты автомобиль и телефоны. Также арестовано имущество мужчины, это сохранится до возмещения ущерба пострадавшим.

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