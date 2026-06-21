10 ДТП произошло на территории Самарской области 20 июня

Всего обнаружено 415 нарушений ПДД РФ. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В субботу, 20 июня, на территории Самарской области произошло 10 ДТП, в которых пострадали 15 человек. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Всего обнаружено 415 нарушений ПДД РФ, восемь из них касались правил перевозки детей, а 15 – вождения в состоянии опьянения», – рассказали в пресс-службе.

В этот день в Кировском районе Самары трое детей пострадали в столкновении легковушек. А в Советском районе повреждения получил 19-летний парень, который на автомобиле «ВАЗ-2115» при повороте налево врезался в Volkswagen Polo.

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