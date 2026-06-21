Олег Кононенко выбрал себе позывной «Антарес». Фото: Роскосмос

В воскресенье, 21 июня 2026 года, свой День рождения отмечает самарский космонавт Олег Кононенко. Всего на его счету пять космических полетов и семь выходов в открытый космос общей длительностью 44,5 часа. Об этом сообщает Роскосмос.

«В первом полете Кононенко работал на МКС с апреля по октябрь 2008 года, тогда экспедиция длилась 199 суток. Во втором полете он впервые был командиром экипажа корабля «Союз», выбрав себе позывной «Антарес», – рассказали в пресс-службе.

Антарес – это название ярчайшей звезды в созвездии Скорпиона, красный сверхгигант является одной из самых ярких звезд на ночном небе. Космонавту присвоены звание Героя РФ и почетное звание летчика-космонавта РФ. Он установил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе – 1111 суток.

В марте 2026 года Олег Кононенко стал начальником Центра подготовки космонавтов. Сейчас он готовится к шестому полету в составе экспедиции МКС-77.

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