В Самаре психиатр Карпухина посоветовала семьям привычки для борьбы с гаджетами

У ребенка должен быть доступ к ярким живым эмоциям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный внештатный детский психиатр минздрава Самарской области Светлана Карпухина дала семьям советы для отвлечения ребенка от гаджетов. По ее словам, спальня и время перед сном должны быть свободны от телефонов, телевизоров и планшетов для всех членов семьи.

«Если вы наблюдаете у ребенка не просто увлечение, а потерю контроля, агрессию при попытке забрать телефон, отказ от живого общения со сверстниками, упадок успеваемости, то желательно обратиться к психиатру или психотерапевту. Справиться с проблемой возможно путем работы с тревогой и дофаминовой системой», – рассказала Карпухина.

У ребенка должен быть доступ к ярким живым эмоциям. Это может принести спорт, походы, любимое хобби. Такой досуг дает дофамин сильнее игры и скроллинга ленты. Врач отмечает, что детей нельзя лишать настоящих игр, живого общения со сверстниками, реальных игрушек – объемных, ярких и осязаемых для развития.

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