В Самаре прошла всероссийская акция «Свеча памяти»

Церемония прошла у Вечного огня в четыре часа утра Фото: УФСИН по Самарской области

В Самаре ранним утром 22 июня сотрудники УФСИН, а также сотрудники и курсанты Самарского юридического института ФСИН России почтили память людей, погибших в годы Великой Отечественной войны. Церемония прошла у Вечного огня в четыре часа утра, в час начала войны. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

«Такая акция напоминает о важности сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Участники акции возложили к Вечному огню красные гвоздики и зажгли свечи как символ памяти и скорби. Они почтили павших минутой молчания.

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