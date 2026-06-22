Оранжевый уровень опасности объявили в Самарской области из-за ливней

При возникновении ЧС звонить по единому телефону «112» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности. Днем 22 и 23 июня местами ожидаются сильный ливень и продолжительный сильный дождь. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Водителям следует соблюдать скоростной режим и дистанцию. Владельцам частных домов нужно подготовить ливневую канализацию к отводу дождевого стока», — предупреждение передали в ГУ МЧС по Самарской области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по единому телефону «112». Самарцев призывают быть внимательными и осторожными в непогоду.

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