Пешеходная экскурсия по следам старинных кондитерских пройдет в Самаре

Экскурсия продлится около 1,5 часа Фото: музей Эльдара Рязанова

25 июня в 18:30 Музей Эльдара Рязанова в Самаре проведет пешеходную экскурсию «Самара Кондитерская» (12+). Прогулка посвящена производителям сладостей в дореволюционной Самаре.

«После переезда в Самару в 1914 году семья Шустерман открыла небольшую конфетную фабрику. Экскурсанты узнают, были ли у них конкуренты, что предпочитали жители — печенье, карамель или монпансье, и где покупали сладости», — говорится в сообщении.

Участники найдут следы дореволюционного мира сладостей в современной Самаре. Они увидят места, где находились конфетные фабрики, кондитерские и магазины. Сбор группы — у входа в музей на улице Фрунзе, 120. Экскурсия продлится около 1,5 часа. Стоимость — 350 рублей. Билеты продаются заранее онлайн.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал