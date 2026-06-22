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НовостиПроисшествия22 июня 2026 9:03

Ракетную опасность объявили в Самарской области 22 июня

Жителей Самарской области предупредили о ракетной опасности
Ирина СИНЕГУБОВА
Опасность действует примерно с часу дня.

Опасность действует примерно с часу дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 22 июня 2026 года, днем в Самарской области объявили ракетную опасность. Предупреждение появилось в официальном приложении МЧС России. Также об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале МАХ .

«По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам», – говорится в сообщении.

В случае нахождения на улице или в транспорте, нужно срочно направиться в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Жителей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Опубликована памятка по плану действий, чтобы защитить себя во время атаки. Опасность действует примерно с часу дня.