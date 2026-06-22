В Самарской области строят новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Грачевка

После завершения работ установят новое оборудование Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области селе Грачевка началось строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. В модульном ФАПе будут созданы современные условия для оказания первичной помощи. После завершения работ там установят новое оборудование. Об этом сообщили в минздраве Самарской области.

«Новый ФАП повысит доступность и качество помощи для жителей Кинельского района. Сельские фельдшеры всегда на связи с пациентами, а современное оснащение сделает прием еще эффективнее», — говорится в сообщении.

В Кинельском районе за последние годы построили и ввели в эксплуатацию 8 модульных объектов. Это фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. В этом году в регионе за счет федерального и областного бюджетов возведут 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача и 1 амбулаторию.

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