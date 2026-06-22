В Жигулевске 99-летнему ветерану помогли получить соцвыплату на жилье

В суд подали иск о получении соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

99-летний ветеран Великой Отечественной войны из Жигулевска с декабря 2022 года стоит в очереди на жильё как нуждающийся, однако квартиру ему до сих пор не выдали. В суд подали иск о получении соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Самарской области.

«В связи с тем, что мужчина не имеет собственного жилья, суд иск удовлетворил и возложил на администрацию Жигулевска обязанность предоставить ветерану выплату в течение трех месяцев с момента финансирования и поступления денежных средств. Министерство социально-демографической и семейной политики обязали выделить эти деньги», – рассказали в пресс-службе.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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