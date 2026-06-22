За выходные в Самарской области поймали 47 пьяных водителей

24 раза самарские водители выехали на встречку в запрещенном месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В минувшие выходные в Самарской области проходили традиционные рейды по выявлению нарушителей на дорогах. С 19 по 21 июня сотрудники полиции поймали 47 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

«Еще 25 человек были задержаны за управление транспортными средствами, не имея права управления либо будучи лишенными такого права», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

24 раза самарские водители выехали на встречку в запрещенном месте, а 97 – не пристегивались ремнями безопасности. 192 автомобиля были слишком сильно затонированы.

Нарушают ПДД и пешеходы – таких нарушений за выходные выявили 22.

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