В Тольятти у пьяного водителя конфисковали тягач и полуприцеп за 5 млн рублей

Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей с запретом управлять транспортными средствами на 2 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ноябре 2025 года в Тольятти пьяный мужчина управлял тягачом MAN с полуприцепом и был остановлен сотрудниками ДПС и отказался пройти медосвидетельствование. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за невыполнение требования о прохождении освидетельствования. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В отношении мужчины завели уголовное дело за пьяное вождение лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за отказ от медицинского освидетельствования. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в 200 тысяч рублей с запретом управлять транспортными средствами на 2 года», – рассказали в ведомстве.

Также у виновного конфисковали тягач и полуприцеп общей стоимостью более 5 миллионов рублей.

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