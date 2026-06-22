В четырех домах Самары отключили газ

Все отключения произведены исключительно в целях обеспечения безопасности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В четырех домах Самары из-за отрицательного результата опрессовки газопровода временно отключили газ. Об этом сообщает Государственная жилищная инспекция Самарской области.

«Все отключения произведены исключительно в целях обеспечения безопасности. Нормативные сроки восстановления газоснабжения находятся на контроле ведомства», – рассказали в инспекции.

Отключения коснулись 75 квартир. Они находятся в домах на улице проспект Кирова, 271 и 168, а также на улице Стара-Загора, 151а и 145.

Напомним, губернатор Самарской области прокомментировал дефицит топлива на АЗС.

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