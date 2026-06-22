Жители самарского элитного ЖК регулярно забивают канализацию влажными салфетками

Кидали влажные салфетки в канализацию и будем кидать, а ваша работа – чистить. Фото: «РКС-Самара»

В Самаре в ЖК «Боярский двор» регулярно забиваются канализационные насосы. Несмотря на предупреждения, жители продолжают смывать в унитазы и раковины влажные салфетки, ватные палочки и прочие отходы. Из-за этого профилактическую чистку там проводят несколько раз в неделю, хотя обычно это делают раз в квартал. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

«Ресурсоснабжающая и управляющая компании всеми возможными способами доводят до жильцов правила пользования канализацией, но в ответ слышат: «Кидали влажные салфетки в канализацию и будем кидать, а ваша работа – чистить». Насосы забиваются, подвал дома затапливается стоками, происходят изливы из колодцев. Это ухудшает качество жизни и снижает статус жилого комплекса – с элитного до непригодного», – рассказали в компании.

Без ответственного отношения самих жильцов ситуация не изменится.

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