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НовостиОбщество22 июня 2026 13:38

Акцию «Свеча памяти» отменили из-за дождя в Самаре 22 июня

Самара не смогла присоединиться к всероссийской акции «Свеча Памяти»
Ирина СИНЕГУБОВА
Основная часть намечалась на 21:00.

Основная часть намечалась на 21:00.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В День памяти и скорби, 22 июня, в Самаре должна была пройти всероссийская патриотическая акция «Свеча Памяти». Однако ее не смогли провести из-за дождя. Об этом сообщили в городской администрации.

«Мероприятие отменено в связи с неблагоприятными погодными условиями», – рассказали в пресс-службе.

Местом проведения акции была территория памятника Соловецким юнгам ВМФ на одноименной аллее самарской набережной. С 17:00 там планировалась работа интерактивных зон. Все желающие смогли бы изготовить белые бумажные кораблики и написать краткое послание военнослужащим.

Основная часть намечалась на 21:00. В нее входило возложение цветов к мемориалу Соловецким юнгам и зажжение свечей в память обо всех, кто погиб в Великой Отечественной войне.