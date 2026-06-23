В Самарской области «День Поля и Сенажа» объединит аграриев Поволжья

На профильной выставке аграрии смогут получить полезную информацию и представить свою продукцию / Фото: Агропромсоюз Поволжья, Урала, Сибири

В Красноярском районе 26 июня на базе научно-исследовательского института «Жигулевские сады» в районе 1016 км трассы М5 состоится «День Поля и Сенажа 2026». Мероприятие организовано при содействии правительства Самарской области и Агропромсоюза Поволжья, Урала и Сибири.

Участники профильной выставки, которая станет крупным агрополигоном региона, получат оптимальные решения для повышения маржинальности зерновых, масличных, бобовых и кормовых культур в полевых условиях Самарской области. Аграрии узнают о последних достижениях в селекции, обработке почв и защите растений, секреты производства высококачественного сенажа и увеличения молочной продуктивности. Специалисты поделятся способами, как превратить каждый гектар земли в источник максимальной прибыли.

В «Шоу стальных гигантов» продемонстрируют современные плуги, сеялки, опрыскиватели.

За круглым столом пройдут дискуссии по развитию семеноводства, будут обсуждаться вопросы кормозаготовок и животноводства, участники поделятся опытом получения грантов, получат советы по юридической защите бизнеса и привлечению кадров. Кроме того, эксперты обсудят перспективы развития сельского туризма.

В рамках выставки состоится фестиваль народного мастерства «Жигулевский Косарь».