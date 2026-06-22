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НовостиОбщество22 июня 2026 14:03

В Минграде региона самарцам ответили на вопросы о выходе из программы КРТ

В Самаре опровергли информацию о недобровольном включении дома №19 на улице Краснодонской в КРТ
Екатерина ПАВЛОВА
Механизм выхода из программы работает.

Механизм выхода из программы работает.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В министерстве градостроительной политики Самарской области ответили на вопросы жителей о комплексном развитии территорий. Один из самых острых касался дома №19 на улице Краснодонской в Промышленном районе. Жители жаловались, что их голоса против включения в КРТ проигнорировали. В ведомстве пояснили: после повторного голосования дом исключили из границ участка. Об этом сообщает 63.ru .

«Механизм выхода из программы работает. Жители могут провести повторное собрание. Для выхода достаточно 1/3 голосов собственников. При этом судебные споры по этому дому, если они есть, не связаны с самим фактом включения или исключения из КРТ», – рассказали в ведомстве.

Также чиновники успокоили жителей поселка Красная Глинка, которым в декабре 2025 года показали проект возможного комплексного развития. Поскольку люди проголосовали против, программа не запущена и запускаться не будет.

Кроме того, в ведомстве напомнили, как выйти из КРТ. Если жители на первом собрании проголосовали за включение, но потом передумали, можно провести новое собрание. Достаточно 1/3 голосов собственников. Все результаты фиксирует Госжилинспекция. Голосования проходят через ГИС ЖКХ и «Госуслуги» – это исключает фальсификацию.

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