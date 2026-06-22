Губернатор Самарской области велел усилить контроль за топливным рынком

Если появятся ценовые перекосы или будут выявлены нарушения, мы отреагируем незамедлительно. Фто: Иван Макеев

На оперативном совещании губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал ситуацию с обеспечением топливом в регионе. По его словам, обстановка находится на постоянном контроле. Региональные власти взаимодействуют с федеральными структурами, в том числе с ФАС, чтобы не допустить необоснованного роста цен и нарушений.

«Если появятся ценовые перекосы или будут выявлены нарушения, мы отреагируем незамедлительно. Делаем все возможное, чтобы поддержать нефтеперерабатывающие предприятия. Все ключевые направления будут обеспечены необходимым объемом топлива», – сказал глава региона.

Сейчас приоритетом остается бесперебойное обеспечение топливом стратегически важных отраслей экономики.

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