Губернатор Самарской области посетил Клявлинский район

Глава региона возложил цветы к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны и принял участие во Всероссийской акции «Минута молчания». Фото: Иван Макеев

22 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Клявлинский район. Он оценил развитие муниципалитета, обсудил с правительством и руководством района дальнейшие планы, встретился с жителями и осмотрел социальные объекты. Также глава региона возложил цветы к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны и принял участие во Всероссийской акции «Минута молчания».

«Большая программа развития, которую мы заложили еще в 2024 году, реализуется на территории районов Самарской области. Сегодня мы посмотрим результаты, определим где нам необходимо усилиться», – рассказал глава региона.

В селе Старое Резяпкино губернатор осмотрел животноводческий комплекс – крупнейший в Поволжье, а в селе Степное Дурасово посетил храм в честь святого преподобного Александра Свирского и музей при нем, а также встретился с футбольной командой и спортивной молодежью.

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