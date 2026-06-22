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НовостиОбщество22 июня 2026 16:21

В Самаре разыскивают 8-летнюю девочку

В Самаре организовали поиски пропавшей девочки
Екатерина ПАВЛОВА
В день исчезновения девочка была одета в белую футболку, светло-сиреневые шорты и розовые кеды.

В день исчезновения девочка была одета в белую футболку, светло-сиреневые шорты и розовые кеды.

Фото: Антон СЕНЬКО. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре разыскивают 8-летнюю Майю Андрееву. Девочка пропала 22 июня 2026 года, и с того момента ее местонахождение остается неизвестным. На вид Майе 8 лет, рост 134 см, телосложение нормальное. Волосы светлые, заплетены в косу, глаза голубые. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Самарской области.

В день исчезновения девочка была одета в белую футболку, светло-сиреневые шорты и розовые кеды.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112

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