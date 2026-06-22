В Самаре нашли пропавшую 8-лентнюю девочку

Волонтерами был организован поиск девочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре быстро нашли пропавшую 8-летнюю Майю Андрееву. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» по Самарской области.

Волонтерами был организован поиск, к которому хотело присоединиться множество добровольцев, но, к счастью, это не понадобилось.

Напомним, выплаты пострадавшим от пожара на улице 22 Партсъезда в Самаре составят до 500 тысяч рублей.

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