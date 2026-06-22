Самарцам напомнили о возможности вернуть льготный набор соцуслуг

Набор социальных услуг помогает избежать лишних трат на лекарства и медицинские изделия. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Самарской области, имеющим право на социальные льготы, напомнили, что до 1 октября можно отказаться от денежной компенсации и вернуть себе право на получение набора социальных услуг в 2027 году. Об этом сообщает минздрав Самарской области.

«Набор социальных услуг помогает избежать лишних трат на лекарства и медицинские изделия, обеспечивает своевременное лечение, что снижает риск осложнений. Также при наличии показаний он дает право на санаторно-курортную путевку и бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно», – рассказали в ведомстве.

Для возврата НСУ нужно подать заявление в отделение Социального фонда, в МФЦ или через портал «Госуслуги». Если пациент уже получает бесплатные лекарства и не менял свое решение, обращаться никуда не нужно – набор социальных услуг автоматически сохранится на следующий год.

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