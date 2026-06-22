В Самарской области женщина открыла производство керамики по соцконтракту

Сегодня она успешно делает авторскую посуду и декоративные украшения. Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

С начала года в Самарской области заключили более 2,5 тысячи социальных контрактов. Один из них – контракт Светланы Решетовой. Благодаря ему женщина смогла открыть собственное дело по производству керамических изделий.

«Сейчас я больше работаю в технике шликерного литья. Это жидкая глина с водой и определенными химическими добавками. Она заливается в гипсовые формы, вода постепенно уходит, и остаётся готовая форма», – рассказала Светлана.

Раньше главной проблемой было отсутствие муфельной печи – обжиг приходилось заказывать в другом городе. После заключения соцконтракта женщина смогла купить нужное оборудование, и бизнес начал активно развиваться. Сегодня она успешно делает авторскую посуду и декоративные украшения.

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