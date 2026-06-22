Губернатор Самарской области провел встречу с предпринимателями

Большое спасибо за то, что вы в непростых условиях продолжаете делать свое замечательное дело. Фото: Иван Макеев

22 июня губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Клявлинский и Шенталинский районы и провел встречу с предпринимателями. Он выслушал их вопросы и пожелания по актуальным проблемам и обсудил возможные пути решения.

«Всегда, когда с правительством работаем в районах, обязательно встречаемся с предпринимателями. В первую очередь большое спасибо за то, что вы в непростых условиях продолжаете делать свое замечательное дело ответственно, с душой, создаете рабочие места. В вашем лице - спасибо и вашим сотрудникам», – сказал глава региона.

Один из вопросов задал Виктор Степаненко из Клявлинского района, владелец небольшой гостиницы на 8 номеров. Он рассказал, что его бизнес приравняли к крупным отелям, из-за чего пришлось поднять цены, и попросил снизить ставку туристического налога или ввести категорирование. Губернатор пообещал внести изменения в закон к сентябрю. Также он заверил остальных предпринимателей, что все поднятые вопросы будут отработаны.

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