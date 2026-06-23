Некоторым самарцам положена прибавка к пенсии в июле

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
С 1 июля некоторым категориям пенсионеров могут увеличат пенсию. Но критерии для этого довольно строгие. Прибавка ожидает тех, кому исполнилось 80 лет, кому впервые установили первую группу инвалидности.
Кроме того, пенсии вырастут у тех пенсионеров, кто ранее работал, а теперь уволился, и тех, у кого появились иждивенцы.
Между тем, в 2026 году ожидается три индексации пенсий. Две – в феврале (для страховых пенсий и ежемесячных выплат) и апреле (для социальных пенсий) – уже прошли. А с 1 августа проиндексируют пенсии работающих пенсионеров.
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