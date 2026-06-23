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НовостиОбщество23 июня 2026 4:14

Некоторым самарцам положена прибавка к пенсии в июле

Самарцам объяснили, кого ожидает увеличение пенсии в июле
Александра ТАЙБАТРОВА
С 1 августа проиндексируют выплаты для работающих пенсионеров

С 1 августа проиндексируют выплаты для работающих пенсионеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля некоторым категориям пенсионеров могут увеличат пенсию. Но критерии для этого довольно строгие. Прибавка ожидает тех, кому исполнилось 80 лет, кому впервые установили первую группу инвалидности.

Кроме того, пенсии вырастут у тех пенсионеров, кто ранее работал, а теперь уволился, и тех, у кого появились иждивенцы.

Между тем, в 2026 году ожидается три индексации пенсий. Две – в феврале (для страховых пенсий и ежемесячных выплат) и апреле (для социальных пенсий) – уже прошли. А с 1 августа проиндексируют пенсии работающих пенсионеров.

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