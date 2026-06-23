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НовостиОбщество23 июня 2026 4:21

В 23 вузах Самарской области стартовала приемная кампания

Инженерные направления представляют наибольший интерес для абитуриентов Самарской области
Екатерина ПАВЛОВА
Наибольший интерес представляют инженерные направления (6 900 мест), педагогические специальности (1 500 мест), математические и естественные науки (1 100 мест).

Наибольший интерес представляют инженерные направления (6 900 мест), педагогические специальности (1 500 мест), математические и естественные науки (1 100 мест).

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 23 вузах Самарской области стартовала приемная кампания. Абитуриенты региона могут пройти обучение по 50 группам специальностей. Наибольший интерес представляют инженерные направления (6 900 мест), педагогические специальности (1 500 мест), математические и естественные науки (1 100 мест). Об этом сообщает Минобрнауки Самарской области.

«Образование – это ключ к будущему, и мы делаем все возможное, чтобы каждый абитуриент Самарской области имел возможность получить качественное высшее образование», – рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Прием документов на программы бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, на платные места – не позднее 20 сентября.

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