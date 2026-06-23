Наибольший интерес представляют инженерные направления (6 900 мест), педагогические специальности (1 500 мест), математические и естественные науки (1 100 мест). Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 23 вузах Самарской области стартовала приемная кампания. Абитуриенты региона могут пройти обучение по 50 группам специальностей. Наибольший интерес представляют инженерные направления (6 900 мест), педагогические специальности (1 500 мест), математические и естественные науки (1 100 мест). Об этом сообщает Минобрнауки Самарской области.

«Образование – это ключ к будущему, и мы делаем все возможное, чтобы каждый абитуриент Самарской области имел возможность получить качественное высшее образование», – рассказал врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Прием документов на программы бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, на платные места – не позднее 20 сентября.

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