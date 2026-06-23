В Самарской области запустили информационную платформу для креативных индустрий

На ресурсах собраны региональные и федеральные меры поддержки, подборки конкурсов, грантов и событий, авторские материалы от экспертов и примеры развития креативных проектов Самарской области. Фото: Минэкономразвития Самарской области

В Самарской области запустили единую платформу для развития креативных индустрий. Новый информационный ресурс #НАКРЕАТИВЕ63 создан для поддержки и объединения всех, кто работает в креативных индустриях или интересуется ими. Об этом сообщает Минэкономразвития Самарской области.

«На ресурсе собраны региональные и федеральные меры поддержки, подборки конкурсов, грантов и событий, авторские материалы от экспертов и примеры развития креативных проектов Самарской области. Благодаря ниму участники креативной сферы смогут быстро находить актуальную информацию, обмениваться опытом и находить точки роста для своих проектов», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в 23 вузах Самарской области стартовала приемная компания.

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