В Самарской области более 763 тысяч человек прошли диспансеризацию в 2026 году

Более 69 тысяч человек прошли осмотр с помощью мобильных медицинских бригад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году более 763 тысяч жителей Самарской области уже прошли диспансеризацию. Такие данные приводит региональный минздрав. Также жители губернии активно пользуются возможностью проверить свое репродуктивное здоровье.

«Такие обследования прошли свыше 191 тысячи человек, в том числе 83 869 мужчин и 108 078 женщин», – прокомментировала пресс-служба министерства.

Жители Самарской области могут пройти диспансеризацию на работе или учебе, а также вечером или в выходные дни. Более 69 тысяч человек уже прошли осмотр с помощью мобильных медицинских бригад. Примерно такое же количество жителей губернии проверили здоровье в удобное время – вечером или в выходной день.

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