В Самарской области уничтожат 13 литров безлицензионного алкоголя

За оборот спиртного без лицензий владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности, а продукцию постановили конфисковать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Елховском районе Самарской области индивидуальные предприниматели торговали алкоголем без необходимых документов. За оборот спиртного без лицензий владельцев торговых точек привлекли к административной ответственности, а продукцию постановили конфисковать. Об этом сообщает ГУФССП по Самарской области.

«Спиртосодержащую продукцию изъяли. 13 литров алкоголя передали в Росалкогольрегулирование для последующего уничтожения», – рассказали в ведомстве.

Напомним, в Тольятти у пьяного водителя конфисковали тягач и полуприцеп за 5 млн рублей.

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